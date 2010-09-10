Кейтеринг

Кейтеринг

Сообщение klonik » Сегодня, 18:34

Кто может организовать на массовом мероприятии горячее питание? Сейчас будет очень много подряд у нас разных мероприятий и праздников. Может, подскажите к кому можно обратиться, чтобы заказать горячее питание для большого количества людей.
