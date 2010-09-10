Кейтеринг

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кейтеринг

klonik » Сегодня, 18:34

Кто может организовать на массовом мероприятии горячее питание? Сейчас будет очень много подряд у нас разных мероприятий и праздников. Может, подскажите к кому можно обратиться, чтобы заказать горячее питание для большого количества людей.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кейтеринг

zevc » Сегодня, 21:01

Мы как-то обращались в компанию «Осназ», вот ссылка на нее https://osnaz.ru/poleznaya-informaciya/ ... ropriyatij . Где вы сможете узнать всю информацию о предоставляемых услугах подробнее. На самом деле в этой компании есть все необходимое начиная от опытного персонала и оборудованием. Я уверена, если вы к ним обратитесь, получит квалифицированное обслуживание. Да и по цене на самом деле не так дорого выходит. Вы лучше к представителю обратитесь и уточните всю информацию. Я думаю, что вы сможете договориться с ними на хороших условиях. Тем более компания «Осназ» предлагает богатое меню. В меню компании — супы, солянки, каши, мясные, рыбные и овощные блюда, а также горячие напитки (чай, кофе, глинтвейн). В общем, я вам рекомендую обратиться все-таки напрямую в компанию и потом уже примете решение стоит сотрудничать или нет.
