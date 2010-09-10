Аутсорсинг персонала

klonik
Аутсорсинг персонала

Сообщение klonik » Сегодня, 20:19

Девочки, подскажите! Наша небольшая компания растет, и я понимаю, что нам нужны дополнительные сотрудники, но не хочется брать их в штат сразу. Слышала про какие-то услуги, когда можно привлекать людей временно.
zevc
Re: Аутсорсинг персонала

Сообщение zevc » 36 минут назад

Да, я тебя прекрасно понимаю! Мы тоже через это проходили год назад. Очень выручил аутсорсинг персонала - это когда специалисты работают на тебя, но числятся в другой компании. Не нужно тратиться на оформление, отпуска, больничные. Мы так решили вопрос с бухгалтером и менеджером по продажам. Очень удобно, особенно когда объемы работы нестабильные.
