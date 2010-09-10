Курсы в сфере гостиничного бизнеса

zevc
Сообщение zevc » 51 минуту назад

Очень хочу поступить я в Академию Гостеприимства. Если честно, вынашиваю эту мысль уже на протяжении долгого времени, но никак не решаюсь. Может, кто-то из вас проходит там обучение? Подскажите, какие формы обучения предлагает Академия и стоит ли вообще проходить обучение тут?
