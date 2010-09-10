Курсы в сфере гостиничного бизнеса
Очень хочу поступить я в Академию Гостеприимства. Если честно, вынашиваю эту мысль уже на протяжении долгого времени, но никак не решаюсь. Может, кто-то из вас проходит там обучение? Подскажите, какие формы обучения предлагает Академия и стоит ли вообще проходить обучение тут?
Здравствуйте, Академия Гостеприимства предлагает, как очное, заочное и даже смешанное обучение. Вы сможете сами выбрать для себя самый оптимальный формат обучения. Я думаю, вы сможете узнать всю информацию об обучении тут https://academy-hospitality.ru/ . Насчет качества обучения вы не переживайте, оно очень хорошее. По крайней мере тут преподаватели настоящие профессионалы с многолетним опытом работы в индустрии, которые делятся своими знаниями и помогают развивать навыки, необходимые для успешной карьеры. Также если смотреть на статистику, то выпускники академии имеют высокую конкурентоспособность на рынке труда и могут претендовать на лучшие позиции в отрасли. В среднем клиенты академии достигают роста на 45%. Так что, я вам рекомендую обратиться все-таки сюда и уточнить всю информацию, думаю вы сможете принять решение стоит или нет проходить тут обучение.
