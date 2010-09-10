Курсы в сфере гостиничного бизнеса

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3222
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Курсы в сфере гостиничного бизнеса

Сообщение zevc » Вчера, 14:50

Очень хочу поступить я в Академию Гостеприимства. Если честно, вынашиваю эту мысль уже на протяжении долгого времени, но никак не решаюсь. Может, кто-то из вас проходит там обучение? Подскажите, какие формы обучения предлагает Академия и стоит ли вообще проходить обучение тут?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3226
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Курсы в сфере гостиничного бизнеса

Сообщение klonik » Вчера, 21:09

Здравствуйте, Академия Гостеприимства предлагает, как очное, заочное и даже смешанное обучение. Вы сможете сами выбрать для себя самый оптимальный формат обучения. Я думаю, вы сможете узнать всю информацию об обучении тут https://academy-hospitality.ru/ . Насчет качества обучения вы не переживайте, оно очень хорошее. По крайней мере тут преподаватели настоящие профессионалы с многолетним опытом работы в индустрии, которые делятся своими знаниями и помогают развивать навыки, необходимые для успешной карьеры. Также если смотреть на статистику, то выпускники академии имеют высокую конкурентоспособность на рынке труда и могут претендовать на лучшие позиции в отрасли. В среднем клиенты академии достигают роста на 45%. Так что, я вам рекомендую обратиться все-таки сюда и уточнить всю информацию, думаю вы сможете принять решение стоит или нет проходить тут обучение.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость