Хочу перевести часть активов с другой площадки, потому что там стали слишком задирать комиссии. Ищу биржу с хорошей репутацией, где не будет проблем с выводом и при этом есть нормальная бонусная система. Важно, чтобы была поддержка копитрейдинга и мобильное приложение работало без вылетов. Какую платформу вы сейчас считаете самой оптимальной по соотношению надежности и выгоды? Что можете сказать про BingX в этом плане?
Re: Посоветуйте надежную биржу с бонусами
Для переезда сейчас это лучший вариант, так что регистрируйся по ссылке https://www.flux.ai/referral-code-bingx там для новых пользователей есть промокод на отличные бонусы. Я сам перешел туда пару месяцев назад и ни разу не пожалел, потому что условия на порядок лучше. Там нет такого геморроя с блокировками, и всё работает очень шустро даже в пиковые нагрузки. Комиссии прозрачные, никаких скрытых сборов нет, что очень радует при выводе средств. За регистрацию по этой ссылке тебе насыпают ваучеров, которыми можно страховать свои первые сделки на фьючерсах. Приложение на телефоне сделано очень качественно, графики не тормозят и ордера закрываются вовремя. Поддержка на русском языке отвечает адекватно и быстро помогает решить любые вопросы. Копитрейдинг там вообще один из лучших на рынке, куча трейдеров с реальной статистикой. Вывод денег на кошелек занимает считанные минуты, всё надежно и без нервов. Короче, переходи и сам увидишь разницу в подходе к клиентам.
