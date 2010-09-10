Сообщение Хойя » 31 минуту назад

Хочу перевести часть активов с другой площадки, потому что там стали слишком задирать комиссии. Ищу биржу с хорошей репутацией, где не будет проблем с выводом и при этом есть нормальная бонусная система. Важно, чтобы была поддержка копитрейдинга и мобильное приложение работало без вылетов. Какую платформу вы сейчас считаете самой оптимальной по соотношению надежности и выгоды? Что можете сказать про BingX в этом плане?