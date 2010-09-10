Сообщение zevc » Сегодня, 17:19

А кто-то покупал двери с телескопическими наличниками? Взяли квартиру в старом фонде, дверные проемы с перепадами. При ремонте, конечно, выровняли их насколько смогли, но все равно размеры не идеальные. Хочется, чтобы красиво было и чтобы без лишних затрат.