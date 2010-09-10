Двери
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Двери
А кто-то покупал двери с телескопическими наличниками? Взяли квартиру в старом фонде, дверные проемы с перепадами. При ремонте, конечно, выровняли их насколько смогли, но все равно размеры не идеальные. Хочется, чтобы красиво было и чтобы без лишних затрат.
Re: Двери
Нормальная ситуация, мы в аналогичном случае просто вызвали замерщика – тот посмотрел, оценил и дал рекомендации уже конкретно по нашей ситуации. Двери брали здесь , с телескопическими наличниками. Не могу сказать, что они прямо сильно дороже, но выглядят прекрасно. Ни при установке, ни сейчас – дверям уже год, проблем не было, все стоит как надо.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость