Сообщение zevc » Сегодня, 17:33

Давно мечтаю напечатать свою книжку — рукопись лежит на компьютере с прошлого года. В типографиях на такие домашние проекты не реагируют, у них минимальный тираж огромный. Может кто знает, реально ли сейчас распечатать свою книгу хотя бы в двух–трёх экземплярах? И не попасть при этом на кучу расходов и сложностей с версткой?