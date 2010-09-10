Издательство
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Издательство
Давно мечтаю напечатать свою книжку — рукопись лежит на компьютере с прошлого года. В типографиях на такие домашние проекты не реагируют, у них минимальный тираж огромный. Может кто знает, реально ли сейчас распечатать свою книгу хотя бы в двух–трёх экземплярах? И не попасть при этом на кучу расходов и сложностей с версткой?
Re: Издательство
Зайдите на сайт editus.ru, там можно заказать печать хоть одной книги — не заставляют сразу брать ящик. Мне понравилось, что можно всё сделать самой — загрузила текст, прямо на сайте быстро собрала макет, даже обложку сделала с их генератором. Не было опыта ни вёрстки, ни дизайна, но все равно получилось аккуратно. Правда, пользовалась встроенным инструментом, там на этапе оформления предлагают.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость