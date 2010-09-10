Издательство

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » Вчера, 17:33

Давно мечтаю напечатать свою книжку — рукопись лежит на компьютере с прошлого года. В типографиях на такие домашние проекты не реагируют, у них минимальный тираж огромный. Может кто знает, реально ли сейчас распечатать свою книгу хотя бы в двух–трёх экземплярах? И не попасть при этом на кучу расходов и сложностей с версткой?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » Вчера, 21:40

Зайдите на сайт editus.ru, там можно заказать печать хоть одной книги — не заставляют сразу брать ящик. Мне понравилось, что можно всё сделать самой — загрузила текст, прямо на сайте быстро собрала макет, даже обложку сделала с их генератором. Не было опыта ни вёрстки, ни дизайна, но все равно получилось аккуратно. Правда, пользовалась встроенным инструментом, там на этапе оформления предлагают.
