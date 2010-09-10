Сообщение zevc » Сегодня, 18:23

У меня на самом деле сейчас очень много долгов, кредиты, займы и многое другое. Знаю, что есть такая процедура как банкротство физических лиц. Вот думаю стоит ее проходить или нет? Какие преимущества есть от такого банкротства? Если знаете, расскажите?