Банкротство

Сообщение zevc » Сегодня, 18:23

У меня на самом деле сейчас очень много долгов, кредиты, займы и многое другое. Знаю, что есть такая процедура как банкротство физических лиц. Вот думаю стоит ее проходить или нет? Какие преимущества есть от такого банкротства? Если знаете, расскажите?
