У меня на самом деле сейчас очень много долгов, кредиты, займы и многое другое. Знаю, что есть такая процедура как банкротство физических лиц. Вот думаю стоит ее проходить или нет? Какие преимущества есть от такого банкротства? Если знаете, расскажите?
Есть, конечно, возможность вам сделать банкротство. Но, хоть и есть преимущества от этой процедуры все-таки стоит вам обязательно подумать стоит ее проходить. Если вы надумаете проходить такую процедуру, то вы должны выбрать хорошего, компетентного специалиста. А так если вы пройдете такую процедуру, то можно избавиться от кредитных продуктов, займов, обязательств по коммунальным платежам. Исключение — долги, неразрывно связанные с личностью физического лица (например, алиментные обязательства или компенсации за причинение вреда). При чем во время такой процедуры долги перестают расти. Как только заявление о банкротстве принято, все штрафы и пени приостанавливаются, а значит и общий долг перестанет расти. Необходимое имущество остаётся у должника. Никто не сможет забрать у должника единственное жильё, предметы быта, технику первой необходимости, личные вещи, оборудование для профессиональной деятельности и другое.
