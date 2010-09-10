Двери
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Двери
Хочу поменять давно уже входную дверь. Хочется качественную, надежную и самое главное красивую. Так может вы мне подскажите в какую компанию, интернет-магазин мне лучше всего обратиться, чтобы заказать хорошую дверь? Посоветуйте, кто-то если не так давно заказывал?
Re: Двери
Я покупала входную дверь вот в этом интернет-магазине https://rostov.dveri-ideal.ru . Здесь на самом деле очень большой выбор. При чем есть не только входные двери, но и межкомнатные, в том числе. Цены невысокие в этом магазине и качество неплохое. Мне очень понравилось на самом деле, что очень компетентные менеджеры тут. Всегда подскажут, расскажут и посоветуют на какую дверь обратить внимание. Посмотрите у них тоже, я думаю среди большого ассортимента вы все равно сможете приобрести для себя подходящий вариант. Тем более можно подобрать межкомнатную дверь, которая отлично будет подходить к вашему интерьеру. В общем, я вам рекомендую обратиться по ссылке в интернет-магазин дверей.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя