Родители живут в Бердске, хочу им интернет провести, чтобы по видеосвязи общаться и телевизор смотреть. Они люди пожилые, в технологиях не разбираются. Что подключить, чтобы потом они не мучились с настройками и постоянными обрывами? Есть нормальные провайдеры?