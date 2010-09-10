Подскажите

Подскажите

Сообщение zevc » 37 минут назад

Родители живут в Бердске, хочу им интернет провести, чтобы по видеосвязи общаться и телевизор смотреть. Они люди пожилые, в технологиях не разбираются. Что подключить, чтобы потом они не мучились с настройками и постоянными обрывами? Есть нормальные провайдеры?
