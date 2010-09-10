Подскажите
Родители живут в Бердске, хочу им интернет провести, чтобы по видеосвязи общаться и телевизор смотреть. Они люди пожилые, в технологиях не разбираются. Что подключить, чтобы потом они не мучились с настройками и постоянными обрывами? Есть нормальные провайдеры?
Re: Подскажите
Есть, только искать нужно среди местных. Мы, правда, не интернет искали, а искали вариант, с телевидением. У местного провайдера тарифы домашнего телевидения https://2090000.ru/televidenie/ посмотрели, цена устроила, подключились. И вот сколько родители не пользуются, проблем никаких. Хотя у соседей постоянно то картинка виснет, то просто вообще все пропадает часа на три-четыре.
