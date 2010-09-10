Польза медитации для организма
Последние несколько месяцев самочувствие не очень – и сон никакой, и давление, и настроения нет. Психиатр по своей части ничего не нашел, невролог выписал таблетки, не сильно помогают. Ищу варианты, как вернуться к нормальной жизни. Вопрос к тем, кто занимается медитациями – а оно правда работает? Что помогает именно вам?
Re: Польза медитации для организма
Правда работает, у меня за два года медитаций жизнь полностью поменялась. Когда вы практикуете медитацию, уровень кортизола (гормона стресса) в крови объективно снижается, пульс и давление приходят в норму, а сон становится глубже. Это не магия, а физиология, польза медитации для организма очень большая. Начните с коротких 10-минутных сессий, чтобы просто научиться отключать поток тревожных мыслей, а потом под себя уже подберете.
