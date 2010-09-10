Прометей
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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Re: Прометей
Все риэлторские форумы одинаковые СКЛОКИ,СКЛОКИ,СКЛОКИ -ТАКОЙ ЗАГОН ФУУ,НИКАКОГО КОНСТРУКТИВА!!!
Re: Прометей
Пытался "на скорую руку", без предварительного изучения вопроса, снять квартиру. Черт попутал! С агентствами дела никогда не имел. По газете вышел на "Прометей". Подписал договор, отдал 1000 руб. Получил от них несколько номеров телефонов. Выйдя из офиса, стал звонить по этим номерам и понял, как меня развели! Все номера - липа! Один номер мёртвый вообще, остальные - либо квартира продана, либо не там и не за ту цену и т.д. Вечером покурил Интернет и посмотрел несколько видеороликов о классических способах развода в этой сфере. Где было показано и рассказано конкретно и о таком способе, в мельчайших подробностях, вплоть до внутренней обстановки таких "агентств". Вот я повеселился! Теперь могу сказать, что АН "Прометей", во главе с директором Олимпиевым Р.А., АФЕРИСТЫ! Люди, будьте бдительны!
Re: Прометей
Уважаемый Роман! А мне бы хотелось обратиться лично к вам. Я к сожалению тоже столкнулась с Вашим агенством и честно сказать тоже осталась очень не довольна, как и многие (не буду описывать свою ситуацию, не вижу в этом смысла, Вы сейчас и мне скажете, что я не права и конечно же не адыкватно оцениваю ситуацию! Бог Вам судья!)мне просто хочется высказаться. Почитав все отзывы о Прометей, я нашла только один положительный, ну если не считать отзыв Дениса, который благополучно работает в Вашем агентстве, а остальные все отрицательные! Делайте вывод! Это первое, а второе это то, что Вы естественно не хотите услышать людей и сделать выводы, для Вас лучше отрицать факты которые на самом деле имеют место быть, к большому сожалению! Вы знаете в Вашем случае есть одна очень подходящая поговорка, извините за грубость, "Рыба тухнет с головы". Может Вам уже пора задуматься и в первую очередь научиться слушать людей и по крайней мере и в первую очередь научиться общаться с людьми самому, а уже потом обучить свой персонал. Знаете каждый в нашем обществе Человек, просто у каждого свой статус и каждый находится в своей "струе" в которую когда-то и зачем-то попал, по-этому пожалуйста помните, земля то у нас круглая... Не боитесь?
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 14 фев 2017, 05:40
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Привет друзья!
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СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
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2)autohits by Диагностика и ремонт подвески- Прежде чем выполнить ремонт подвески, наши мастера проведут комплексную диагностику, позволяющую выявить мельчайшие изъяны в подвеске Вашего авто Диагностика на СТО“АВТОХИТС” определит, какие именно ремонтные работы требуются передней или задней подвеске автомобиля
3)autohits by Ремонт двигателя и трансмиссии-Исправная работа двигателя, бесспорно, продлевает срок службы запчастей всей подвески и ходовой автомобиля Поэтому, если вы подозреваете, что появились признаки его неисправной работы звоните и приезжайте к нам
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Есть такой интересный сайт для заказа ремонта и обслуживания вашего автомобиля
СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
1)autohits by Замена масла и фильтров-Заменим масло и фильтры в двигателе,трасмиссиях,редукторах
2)autohits by Диагностика и ремонт подвески- Прежде чем выполнить ремонт подвески, наши мастера проведут комплексную диагностику, позволяющую выявить мельчайшие изъяны в подвеске Вашего авто Диагностика на СТО“АВТОХИТС” определит, какие именно ремонтные работы требуются передней или задней подвеске автомобиля
3)autohits by Ремонт двигателя и трансмиссии-Исправная работа двигателя, бесспорно, продлевает срок службы запчастей всей подвески и ходовой автомобиля Поэтому, если вы подозреваете, что появились признаки его неисправной работы звоните и приезжайте к нам
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