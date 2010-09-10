Сообщение Katy » 17 ноя 2012, 18:33

Уважаемый Роман! А мне бы хотелось обратиться лично к вам. Я к сожалению тоже столкнулась с Вашим агенством и честно сказать тоже осталась очень не довольна, как и многие (не буду описывать свою ситуацию, не вижу в этом смысла, Вы сейчас и мне скажете, что я не права и конечно же не адыкватно оцениваю ситуацию! Бог Вам судья!)мне просто хочется высказаться. Почитав все отзывы о Прометей, я нашла только один положительный, ну если не считать отзыв Дениса, который благополучно работает в Вашем агентстве, а остальные все отрицательные! Делайте вывод! Это первое, а второе это то, что Вы естественно не хотите услышать людей и сделать выводы, для Вас лучше отрицать факты которые на самом деле имеют место быть, к большому сожалению! Вы знаете в Вашем случае есть одна очень подходящая поговорка, извините за грубость, "Рыба тухнет с головы". Может Вам уже пора задуматься и в первую очередь научиться слушать людей и по крайней мере и в первую очередь научиться общаться с людьми самому, а уже потом обучить свой персонал. Знаете каждый в нашем обществе Человек, просто у каждого свой статус и каждый находится в своей "струе" в которую когда-то и зачем-то попал, по-этому пожалуйста помните, земля то у нас круглая... Не боитесь?