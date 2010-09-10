zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3241
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Психиатрическое освидетельствование перед сделкой

Сообщение zevc » Сегодня, 18:00

У нас сосед продает квартиру, говорит, будет перебираться поближе к теплу, на юг хочет. Предложение отличное, квартира смежная с нами, для расширения идеально. Вот только мы с мужем заметили, что сосед себя странно иногда ведет – не будет ли у нас потом проблем с такой покупкой?
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3245
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » 31 минуту назад

Если есть подозрения, что с головой не порядок, то лучше не связываться – сколько историй таких уже было. Если сомневаетесь и не хотите потом договор купли-продажи через суд оспаривать, можно запросить у соседа документ перед сделкой. Оформляется у психиатра, тот проводит освидетельствование, подтверждает что человек здоров/не здоров на момент заключения сделки. Для суда, если что, такой документ серьезный аргумент.
