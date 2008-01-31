Сообщение daisy01 » 31 янв 2008, 17:19

Дочитайте до конца данную статью, уделите всего 3 минуты, Вы ничего не потеряете, чтение еще никому серьезно не повредило. Я Вас уверяю – Ваше материальное положение резко улучшится, если Вы этого только захотите! я предлагаю Вам вещь, к которой и сама относилась поначалу скептически. Но в отличие от многих подобных предложений - это РАБОТАЕТ. (Понимаю, с каким недоверием вы это читаете - но продолжайте, прошу, дочитайте статью до конца). Вы наверняка видели подобные Объявления - Интернет сейчас пестрит ими. Но в том то и дело, что ЗАРАБОТАТЬ можно только благодаря ЧЕСТНОСТИ и ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ. Автор не я, нашла на бизнес-форуме. ЧИТАЯ ЭТО, ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ! Это изменило и мою!! Я наткнулась на это на одном форуме совершенно случайно и решила попробовать. Бродя как обычно по разного рода форумам я нахожу эту статью, в которой говорится, что МОЖНО СДЕЛАТЬ ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ ЗА ПАРУ НЕДЕЛЬ ПРИ ВЛОЖЕНИИ ВСЕГО 6$. Ну да… подумала я, должно быть очередная фишка для л…в, но решила всё-таки дочитать до конца и узнать, что там за Гербалайф предлагают … A дальше там говорилось, что надо послать по 30руб. на 6 Internet -Кошельков, которые ниже перечислены. Потом вычеркнуть первый Кошелёк из списка, тем самым, сместив этот список на одну строчку вверх, в результате чего шестая строчка освобождается, куда Вы вписываете номер своего Internet -Кошелька и Закидываете данное (с Вами на шестой строчке) Сообщение на 200 разных форумов. Никаких уловок… Ну я поразмышляла и подумала, что я в принципе ничего не теряю кроме 6$… и решила попробовать!… Установила Интернет- Кошелёк, перечислила всем участникам Акции по 30 руб. и начала рассылать эти Объявления по разным форумам В течение 2-х дней я зарегистрировалась на 120 бизнес форумах и досках объявлений. Прошла неделя, заглядываю в свой Интернет кошелек, и угадайте ЧТО?! Поступлений никаких нет, вообще. А разные участники пишут, что за неделю заработали кто по 25$, кто по 15$.



Пиши пропала, подумала я, попала в очередной лохотрон, желавшая заработать за пару недель тысячи долларов. Ну и бросила это занятие, так и не дослав свое объявление до 200 форумов. Ещё через неделю, ради любопытства заглянула в свой Интернет кошелек. Смотрю, всего одно поступление 30 руб. Да, думаю, дело не стоящее, случайно нашёлся такой же наивный, как я. Ещё через две недели, случайно в Интернете нашла комментарий к этому проекту (комментарий прикреплён ниже). Открыла свой Интернет кошелек, а в нем уже около 30$. Откуда? Непонятная картина, но всё равно за 1 месяц 30$ это очень мало, как пишут предыдущие участники - они за 1 месяц заработали тысячи долларов. И вдруг после 1 месяца началось самое интересное: на мой кошелёк стали приходить деньги. Каждый день, спустя ещё 2 недели на моем счету уже было более 1000$. После этого я отправила свои объявления ещё на 120 форумов. Результат был ошеломляющий. По прошествии всего 2 месяцев, я получила 4 700$ и деньги идут каждый день. Каждые 10 минут на мой счёт поступает по 1$. И это все только за цену в 6$! Я студентка, хорошо владею компьютером, нахожусь на практике, имею некоторое свободное, ради интереса решила попробовать «учиться на своих ошибках». Я не поверила, что это работает, пока не начала получать переводы со всего света...Моя работа теперь - это каждый день по 2 часа в Интернете и ВСЁ! А заработок такой, что никаким начальникам и руководителям даже и не снился!… Теперь я расскажу Вам- как ЭТО работает, и самое главное- ПОЧЕМУ ! Я вам обещаю, что если вы будете в точности соблюдать ниже приведенную Инструкцию, то вы начнете получать намного больше денег, чем вы думали, не прилагая к этому особых усилий. Согласитесь, это просто!! Это легально! И ваш вклад составляет всего 6$... ЭТО НЕ ОБМАН И ПРИ ЭТОМ ВЫ НИЧЕМ НЕ РИСКУЕТЕ, А ЭТО= РАБОТАЕТ ! А работает удачно благодаря Честности и Порядочности участников .Итак!!! . .ВОТ ТЕ САМЫЕ 3 ШАГА К УСПЕХУ:.. 1. Зарегистрируйтесь в системе YANDEX MONEY которая находится по адресу money.yandex.(ru)/ , хорошенько ознакомьтесь с данной системой- как она работает, кликнув мышкой. Далее нажмите Активировать Кошелек и по инструкции Зарегистрируйте Ваш Кошелёк .





Затем выберите оптимальный для себя вариант Пополнения Кошелька и внесите 180 руб. (6$) на свой кошелек (карточки Яndex *ДЕНЬГИ* (от100 руб.) продаются в обычных ларьках или прочитайте на страничке другие способы пополнения кошелька). 2. Возьмите Первый номер кошелька из Нижеуказанного списка, отправьте на него 30 руб., вписав этот номер в поле "Номер счёта", (в поля "Имя получателя" и"E-mail получателя" вписывать ничего не нужно), в поле”Контракт/назначение платежа” - напишите "Пожалуйста, внесите меня в список Яndex кошельков". Вы просите законный сервис, за который платите. Далее, начиная со Второго, по аналогии отправьте по 30 руб. на следующие 5 Кошельков (не забудьте вписывать в поле “Контракт/назначение платежа”: "Пожалуйста, внесите меня в список Яndex кошельков"; 1) 41001151274635 ; 2) 41001151275413 ; 3) 41001151275966; 4) 41001164397981; 5) 41001171092553; 6) 41001197528261 ПОВТОРЯЮ, чтобы получать Переводы, необходимо отправить на Каждый из этих 6 Кошельков по 30 руб. - иначе, сетевыми модераторами Яndex, вы просто не будете включены в Систему и не сможете обналичить доход. Теперь ВНИМАНИЕ!! 3. Скопируйте к себе на компьютер ВЕСЬ этот текст от начала до конца (можно в формате txt или ещё как вам удобно). В скопированной статье Вычеркните из этого списка, 1)-ый Кошелёк и переместите 2)-ой Кошелёк на место 1-го, который Вы стёрли, тем самым Переместив список на одну строку выше (6 становится- 5, 5 становится -4 …..), и Впишите в 6)-тое место ВАШ Кошелёк. Делайте в моей статье, какие хотите изменения, но сохраните главную идею. 4 . РАЗМЕСТИТЕ ЭТУ статью на не менее чем 200форумах лентах и досках объявлений . ВСЕ !!! . Запомните, чем Больше вы разместите, тем выше будет Ваш доход и ОН будет напрямую зависеть от Вас. Размещение этой статьи на 200 форумах, даже малопосещаемых, гарантирует Вам доход 6 тыс. $ - минимум!!, в течение двух месяцев!!! Больше размещений - больше доход при том в геометрической прогрессии. ПОМНИТЕ ЭТО!!! Этот бизнес продолжает существовать и процветать только благодаря ЧЕСТНОСТИ И СЕРЬЕЗНОСТИ участников. Итак, когда вы достигнете Первой позиции, вы будете иметь тысячи долларов просто как создатель Списка! ЭТО стоит 6$ и совсем пустяковой работы!! Главное, что эта фишка работает и это здорово! Займитесь этим сейчас - не откладывая ….!!!время идет!!!





КАК РАСПРОСТРАНЯТЬ информацию в форумах. 1. Открываем поисковик rambler.(ru), yandex.(ru), google.(com), aport.(ru), yahoo.(com) 2. Пишем в строке Поиска фразу: " форум начать новую тему", "форум начать новую тему работа" (без кавычек) . Поисковик найдет тысячи страниц, ссылки на которые сразу приводят на множество НОВЫХ ТЕМ форумов. И еще: не пугайтесь, если вдруг на том сайте, куда Вы захотели поместить свое объявление, уже есть одно или несколько похожих. Это лишний раз подтверждает то, что этот бизнес действительно работает! Можно разместить объявление на сайтах бесплатных досок, так же в любом месте, где это разрешено. А теперь я Вам расскажу, почему Вы в любом случае фактически ничего не теряете, а только выигрываете. Скажем, из 200 Размещений я получу только 5 Ответов, т.е. откликнется всего 2,5% людей (очень-очень маленькая и низкая цифра!!) Это значит- я получу 5$, находясь на 6-ой позиции в списке. Теперь ЭТИ 5 людей делают по 200 Размещений - каждый (МИНИМУМ= с МОИМ кошельком на 5-ой позиции), и только 5 людей отвечают тем Первым пяти - это уже 25$!!! Дальше Эти 25 людей делают по 200 размещений с Моим кошельком уже на 4-ой строчке (потому что вписывают СВОИ) и только 5 отвечают = мой доход - 125$!!!! Теперь, ЭТИ 125 людей, разместив и получив ТОЛЬКО по5 ответов, дают мне 625$ прибыли (я на 3 строке). Дальше смешнее: эти 625 людей делают по МИНИМУМ 200 размещений со мною на 2-ой строчке и только 5 людей отвечают = это уже 3125$!!!!! Ну а самое интересное это то, что эти 3125 человек делают по 200 размещений каждый (с моим кошельком уже на 1-ой строке ) и им отвечают опять ТОЛЬКО 5 людей, то мой доход-15625$!!!! Не такая ли внушительная цифра????!!!!! И это всё за первоначальный вклад в 6$.........................







Когда Вас в списке уже нет (прекратились поступления или поступления очень малые)= Разместите эту статью снова на 200 форумах! И ВСЁ!!! Вы себе можете представить, сколько людей со всего мира подключаются к Интернету и читают эти статьи каждый день! Точно так же, как и Вы сейчас читаете эту!!!!! Ну, так что??? Потратите ли Вы всего 6$, чтобы узнать, работает ли ЭТО??? Если Вы всё сделаете так, как я описала выше -ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ, КЛЯНУСЬ ВАМ!

Строка для пессимистов: А вдруг этот бизнес рухнет и мне никто денег не пришлёт??? Но каждый день в Интернете появляются до 50000тысяч Новых пользователей!!! Каждый день в Интернете появляются десятки новых сайтов и сотни форумов для заполнения новых тем. ЭТО ФАКТ! И не забудьте: ЧЕСТНОСТЬ И ТОЛЬКО ЧЕСТНОСТЬ позволяет процветать этому бизнесу! Ну и последнее: Это действительно великая аксиома: Чтобы получить что-то, надо дать что-то. А чтобы получить ещё больше, надо дать ещё больше!! Убедитесь в этом. Сами!!! УДАЧИ ВСЕМ!!!!! Просьба к Администраторам : не убирайте эту статью – пусть реально зарабатывают.

p.s. в ссылках убрать скобки….