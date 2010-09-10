Пополнение Steam
В ТГ появился сервис для пополнения Steam, обещали комиссию 5%. Закинул 1000 рублей, а на баланс упало всего 850. Поддержка молчит, видимо, нечего сказать. Как теперь проверять, где реальная комиссия, а где обман? И есть ли нормальные сервисы с честной ставкой?
Таких сервисов много на самом деле. Мы теперь прежде чем пополнить стим смотрим рейтинг, выбирать нужно сервисы с рейтингом от 4.5 и реальными отзывами. Причем отзывы и рейтинг смотрите на официальных площадках, таких, которые дорожат репутацией – они сами проверяют тех, кто в их рейтинге. В телеграмм же вообще такие услуги искать не стоит, сплошной обман.
