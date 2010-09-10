Тревожная кнопка
ПВЗ, в последние месяцы участились конфликты с клиентами — люди приходят злые, выясняют отношения, а однажды вечером зашли двое в нетрезвом состоянии и начали угрожать сотруднице из-за задержки заказа. Подскажите, как можно обезопасить персонал, чтобы в критической ситуации не пришлось ждать полицию полчаса?
Есть такая штука, как тревожная кнопка для офиса – как по мне, она должна быть на любом ПВЗ, сейчас это необходимость. Неоднократно сталкивались с тем, что тот же ВБ меняет правила, а агрессию клиенты выплескивают на сотрудников пункта выдачи. Полиция на такое даже не приедет, ГБР же проверяет любой сигнал – после нажатия через пять минут прибывают.
