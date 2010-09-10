Слуховой аппарат
Отцу 78 лет, последнее время постоянно переспрашивает, телевизор включает на полную громкость. На мои уговоры сходить к врачу отвечает: «всё нормально, просто вы говорите тихо». Можно ли как-то проверить слух незаметно для него, чтобы он сам понял проблему? И не навредят ли ему слуховые аппараты?
В центрах СлышуВижу есть бесплатная проверка слуха, можно прийти под любым предлогом — например, «у меня запись, составьте мне компанию». Врачи работают очень деликатно, не давят. Аппараты подбирают строго по результатам диагностики, никакого вреда от них нет — современные модели не усиливают шум, а делают чёткой именно речь. У них даже есть пробное ношение бесплатно, можно убедиться, что стало лучше.
