Сообщение Изаура » 07 май 2026, 17:06

Значит вот такая ситуация у нас в районе невесёлая: последние пару месяцев свет вырубают всё чаще — то на пару часов, а дважды и почти на целый день. Решили подумать над резервной системой питания для дома, чтобы холодильник, насос отопления (у него пусковой ток до 3 кВт, кстати), роутер и пара розеток работали в автономке. Сначала смотрели бензиновый генератор, но шум под 65 дБ и расход топлива (2 л/ч под нагрузкой) напрягают, да и бегать каждый раз запускать — ещё удовольствие. Присмотрелись к инверторам с аккумуляторами. И тут началось: высокочастотные (дешёвые, но грязная синусоида для насоса не годится), низкочастотные (тяжелые, зато чистый синус 50 Гц и пиковая мощность без просадок), гибридные системы с поддержкой солнечных панелей и MPPT-контроллером… В общем, запутались капитально. Нужно надёжное железо: время переключения на батареи не больше 10 мс (чтобы ПК и роутер не перезагружались), возможность подключать внешние аккумуляторы на 24/48 Вольт, желательно с функцией приоритета сети и зарядкой током от 30 А. Может, кто уже собирал такое? Поделитесь опытом — на что реально смотреть при выборе, и где лучше присматривать комплектующие? Заранее спасибо!