Какой надо выбрать инвентор?
Значит вот такая ситуация у нас в районе невесёлая: последние пару месяцев свет вырубают всё чаще — то на пару часов, а дважды и почти на целый день. Решили подумать над резервной системой питания для дома, чтобы холодильник, насос отопления (у него пусковой ток до 3 кВт, кстати), роутер и пара розеток работали в автономке. Сначала смотрели бензиновый генератор, но шум под 65 дБ и расход топлива (2 л/ч под нагрузкой) напрягают, да и бегать каждый раз запускать — ещё удовольствие. Присмотрелись к инверторам с аккумуляторами. И тут началось: высокочастотные (дешёвые, но грязная синусоида для насоса не годится), низкочастотные (тяжелые, зато чистый синус 50 Гц и пиковая мощность без просадок), гибридные системы с поддержкой солнечных панелей и MPPT-контроллером… В общем, запутались капитально. Нужно надёжное железо: время переключения на батареи не больше 10 мс (чтобы ПК и роутер не перезагружались), возможность подключать внешние аккумуляторы на 24/48 Вольт, желательно с функцией приоритета сети и зарядкой током от 30 А. Может, кто уже собирал такое? Поделитесь опытом — на что реально смотреть при выборе, и где лучше присматривать комплектующие? Заранее спасибо!
Re: Какой надо выбрать инвентор?
Вечер добрый! Отец недавно онлайн инвертор в офис приценился и собрал резервную систему, пока полёт нормальный.
По опыту: если планируешь насос/компрессор, бери LF — пусковые токи до 300–400% реально выручают. У нас LF с чистым синусом (THD<3%), переключение ATS — <10 мс, просадок и моргания нет.
Для круглогодичной работы однозначно LiFePO₄: 4000–6000 циклов против 500 у AGM, срок службы дольше, КПД выше. Да, дороже, но окупается за счёт долговечности.
Если бюджет ограничен, можно начать с AGM, но закладывать замену через 3–4 года. Генератор или солнечные панели к такой схеме тоже легко подключить.
Re: Какой надо выбрать инвентор?
Спасибо, землячка, за дельный совет! Особенно про LiFePO4 и пусковые токи — очень вовремя, как раз присматриваюсь к LF. Рада, что у отца всё летает, и за подробности про THD и ATS отдельный респект. Теперь точно знаю, в какую сторону смотреть. Без тебя бы намучалась!
