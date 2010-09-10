Антикошка
Завели кота, подобрали уже взрослого. На третий день он вышел в окно вместе с москитной сеткой, хорошо что первый этаж. Сетку разорвал в клочья. Что теперь ставить на пластиковое окно? Обычную решётку? Не хотелось бы, да и вряд ли кот через нее не проберется.
Ставьте сетку, которая антикошка — это металлическая решётка из стального прута толщиной 2-3 мм, ячейка 5 на 5 см или 4 на 4 см. Лапу не просунуть, не прогрызть, не порвать. Крепится не на саморезы к раме, а на металлические крючки, которые заходят под штапики пластикового окна — раму сверлить не надо. У нас кот не крупный, ячейка в четыре миллиметра прямо отлично зашла.
