klonik
Сообщения: 3273
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » Вчера, 22:49

Завели кота, подобрали уже взрослого. На третий день он вышел в окно вместе с москитной сеткой, хорошо что первый этаж. Сетку разорвал в клочья. Что теперь ставить на пластиковое окно? Обычную решётку? Не хотелось бы, да и вряд ли кот через нее не проберется.
zevc
Сообщения: 3269
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » Вчера, 23:00

Ставьте сетку, которая антикошка — это металлическая решётка из стального прута толщиной 2-3 мм, ячейка 5 на 5 см или 4 на 4 см. Лапу не просунуть, не прогрызть, не порвать. Крепится не на саморезы к раме, а на металлические крючки, которые заходят под штапики пластикового окна — раму сверлить не надо. У нас кот не крупный, ячейка в четыре миллиметра прямо отлично зашла.
