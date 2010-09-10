Сообщение Fillana » Сегодня, 16:06

Всем привет. Я шью домашние и спортивные костюмы для женщин и детей из натурального футера. Раньше закупалась у одного оптовика, но он перестал возить трёхнитку с начёсом, а мне именно она нужна для зимних моделей. Облазила кучу сайтов, везде либо цены космические, либо футер оказывается с синтетикой в составе. Посоветуйте, где лучше приобретать ткани оптом из стопроцентного хлопка, особенно футер трёхнитку с плотным начёсом. Мне важно, чтобы ткань не скатывалась после стирки, не линяла и была приятной к телу. Готова закупать от 50 метров, но хочу сначала заказать образцы и убедиться.