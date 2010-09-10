Где можно закупать ткани?
Всем привет. Я шью домашние и спортивные костюмы для женщин и детей из натурального футера. Раньше закупалась у одного оптовика, но он перестал возить трёхнитку с начёсом, а мне именно она нужна для зимних моделей. Облазила кучу сайтов, везде либо цены космические, либо футер оказывается с синтетикой в составе. Посоветуйте, где лучше приобретать ткани оптом из стопроцентного хлопка, особенно футер трёхнитку с плотным начёсом. Мне важно, чтобы ткань не скатывалась после стирки, не линяла и была приятной к телу. Готова закупать от 50 метров, но хочу сначала заказать образцы и убедиться.
Re: Где можно закупать ткани?
Коллега, я шью почти то же самое, поэтому прекрасно понимаю ваши требования. Уже год работаю с компанией «Тканель», и их футер меня полностью устраивает. У них можно закупать ткани оптом в нужных вам объёмах, начиная от 30 метров, и при этом состав честный, сто процентов хлопка без примесей. Футер трёхнитка с начёсом у них замечательный, начёс плотный, не вылезает после стирок, и ткань не скатывается даже после многократных использований. Я из него сшила себе и детям несколько костюмов, носятся уже по полгода активно, выглядят как новые. Перед первой закупкой я заказала образцы двух видов футера, двухнитки и трёхнитки, постирала их с порошком, высушила в машине, никакой линьки и усадки сверх нормы. После этого заказала 60 метров трёхнитки, а потом ещё дозаказывала. Цены у них адекватные для такого качества. Очень рекомендую вам начать с заказа образцов на их сайте, сами увидите разницу.
