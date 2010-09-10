Сообщение zevc » Сегодня, 20:20

За этот год все как-то быстро покатилось вниз – три кредита, два займа в МФО, сокращение и исполнительные листы, по которым приставы удерживают 50% от зарплаты. Держусь из последних сил, нашла подработку, чтобы платить ипотеку. Но чувствую, что уже не вывожу. Если начну банкротиться, то что будет с ипотечной квартирой? Я за нее уже примерно 75% выплатила.