Банкротство в Волгограде
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Банкротство в Волгограде
За этот год все как-то быстро покатилось вниз – три кредита, два займа в МФО, сокращение и исполнительные листы, по которым приставы удерживают 50% от зарплаты. Держусь из последних сил, нашла подработку, чтобы платить ипотеку. Но чувствую, что уже не вывожу. Если начну банкротиться, то что будет с ипотечной квартирой? Я за нее уже примерно 75% выплатила.
Re: Банкротство в Волгограде
Ничего не будет, если начнете процедуру через юристов - банкротство Волгоград подразумевает такой вариант, что списываются все долги кроме ипотеки. Там, конечно, есть нюансы, но если вы правда по ипотеке платите без просрочек, то квартиру никто не заберет. Все остальное – даже коммуналку – спишут, а ипотека как была, так и остается. Мы недавно интересовались этим моментом, поэтому точно знаю.
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