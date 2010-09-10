Кровельные панели

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3273
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кровельные панели

Сообщение zevc » 55 минут назад

Склад, на кровле лежат обычные профлисты – протекают, утеплитель постоянно мокрый. Думаем заменить на сэндвич-панели, но не удается найти информацию, какую снеговую нагрузку они выдерживают. Территориально – Сибирь, снега зимой у нас бывает много. Стоит ли связываться?
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