Кровельные панели
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Кровельные панели
Склад, на кровле лежат обычные профлисты – протекают, утеплитель постоянно мокрый. Думаем заменить на сэндвич-панели, но не удается найти информацию, какую снеговую нагрузку они выдерживают. Территориально – Сибирь, снега зимой у нас бывает много. Стоит ли связываться?
Re: Кровельные панели
Для снеговых нагрузок вам стоит купить кровельные панели с утеплителем PIR толщиной от 120 мм и наружным листом 0,7 мм. Они выдерживают до 300 кг на квадрат. Если говорить о производителях, то могу посоветовать «Вектра». У них панели длиной до 13 метров — меньше стыков, меньше риск протечек. И замок типа Z-Lock, который не разойдётся под нагрузкой. А так в целом вариант хороший, проверенный в ваших условиях.
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