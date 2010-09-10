Сообщение zevc » Вчера, 21:31

Склад, на кровле лежат обычные профлисты – протекают, утеплитель постоянно мокрый. Думаем заменить на сэндвич-панели, но не удается найти информацию, какую снеговую нагрузку они выдерживают. Территориально – Сибирь, снега зимой у нас бывает много. Стоит ли связываться?