Как делают рекламу?
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Как делают рекламу?
Ребята, кто в курсе, почему аренда локаций для съёмки рекламного ролика выходит так дорого? Продакшн закладывает в смету какую-то площадку за 50 тысяч, плюс отдельно разрешения, логистику. Я думала, что можно договориться с владельцем кафе или офиса за копейки. В чём здесь подвох и на чём точно не стоит экономить?
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