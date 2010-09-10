Сообщение Fillana » Сегодня, 16:35

Ребята, кто в курсе, почему аренда локаций для съёмки рекламного ролика выходит так дорого? Продакшн закладывает в смету какую-то площадку за 50 тысяч, плюс отдельно разрешения, логистику. Я думала, что можно договориться с владельцем кафе или офиса за копейки. В чём здесь подвох и на чём точно не стоит экономить?