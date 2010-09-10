Как делают рекламу?
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Как делают рекламу?
Ребята, кто в курсе, почему аренда локаций для съёмки рекламного ролика выходит так дорого? Продакшн закладывает в смету какую-то площадку за 50 тысяч, плюс отдельно разрешения, логистику. Я думала, что можно договориться с владельцем кафе или офиса за копейки. В чём здесь подвох и на чём точно не стоит экономить?
Re: Как делают рекламу?
Я тоже так думала, пока не вчиталась в детали. Как рассказывал ранее в статье на Prepropost про создание рекламного ролика, реальные интерьеры часто стоят дороже студии. Владелец кафе просит компенсацию за простой бизнеса, плюс вы платите за время, пока команда из 10-15 человек заносит свет, камеры, реквизит и настраивает всё это. А разрешения на съёмку в общественных местах это отдельная статья и отдельные согласования, которые тоже стоят денег и времени. Логистика между локациями съедает ещё один съёмочный день, а один день работы профессиональной команды это сотни тысяч рублей. В статье приводят примеры скрытых расходов, о которых заказчики вспоминают в последний момент. Например, аренда реального помещения на съёмочный день часто выходит дороже павильона, где всё уже готово. Поэтому не пытайтесь сэкономить на локации в ущерб контролю и предсказуемости. Прочитайте этот разбор, чтобы заранее понимать, какие пункты сметы не обсуждаются, а где действительно можно найти бюджетные альтернативы.
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