Какими нейросетями пользуетесь?
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
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Какими нейросетями пользуетесь?
Я так смотрю, что многие сейчас нейросетями пользуются как каким-то карманным справочником. По любому поводу что-то спрашивают, начиная с каких-то рецептов, заканчивая как отремонтировать автомобиль. А я всё по старинке, всё через поиск ищу, порой приходится по куче ссылок переходить, чтоб найти нужную информацию. Вот думаю, попробовать обращаться к ИИ. Какая нейросеть может по многим вопросам консультировать безошибочно?
Re: Какими нейросетями пользуетесь?
Поисковик в этом плане всё больше проигрывает, особенно когда нужен не просто список ссылок, а конкретный ответ на конкретный вопрос. С техническими вопросами и развёрнутыми объяснениями хорошо справляется ChatGPT. Клод при этом сильнее в аналитике и работе с текстом.
Re: Какими нейросетями пользуетесь?
Нейросети сейчас развиваются так быстро, что то, что полгода назад казалось фантастикой, сегодня уже рутина. И у каждой модели свои сильные стороны, поэтому многие держат под рукой сразу несколько. Можешь попробовать использовать и Гемини Чат тут: https://pr-cy.ru/app/gemini/ . Он хорошо интегрирован с поиском и подтягивает актуальную информацию, что полезно там, где нужны свежие данные, а не только общие знания.
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