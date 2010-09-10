Какими нейросетями пользуетесь?

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Magistral
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 13:12

Какими нейросетями пользуетесь?

Сообщение Magistral » Сегодня, 02:41

Я так смотрю, что многие сейчас нейросетями пользуются как каким-то карманным справочником. По любому поводу что-то спрашивают, начиная с каких-то рецептов, заканчивая как отремонтировать автомобиль. А я всё по старинке, всё через поиск ищу, порой приходится по куче ссылок переходить, чтоб найти нужную информацию. Вот думаю, попробовать обращаться к ИИ. Какая нейросеть может по многим вопросам консультировать безошибочно?
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Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Re: Какими нейросетями пользуетесь?

Сообщение Fabos » 51 минуту назад

Поисковик в этом плане всё больше проигрывает, особенно когда нужен не просто список ссылок, а конкретный ответ на конкретный вопрос. С техническими вопросами и развёрнутыми объяснениями хорошо справляется ChatGPT. Клод при этом сильнее в аналитике и работе с текстом.
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Upellesin
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 14:40

Re: Какими нейросетями пользуетесь?

Сообщение Upellesin » 48 минут назад

Нейросети сейчас развиваются так быстро, что то, что полгода назад казалось фантастикой, сегодня уже рутина. И у каждой модели свои сильные стороны, поэтому многие держат под рукой сразу несколько. Можешь попробовать использовать и Гемини Чат тут: https://pr-cy.ru/app/gemini/ . Он хорошо интегрирован с поиском и подтягивает актуальную информацию, что полезно там, где нужны свежие данные, а не только общие знания.
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