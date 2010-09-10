Сообщение Magistral » Сегодня, 02:41

Я так смотрю, что многие сейчас нейросетями пользуются как каким-то карманным справочником. По любому поводу что-то спрашивают, начиная с каких-то рецептов, заканчивая как отремонтировать автомобиль. А я всё по старинке, всё через поиск ищу, порой приходится по куче ссылок переходить, чтоб найти нужную информацию. Вот думаю, попробовать обращаться к ИИ. Какая нейросеть может по многим вопросам консультировать безошибочно?