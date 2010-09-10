Где купить кольцо из платины?
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Где купить кольцо из платины?
Выбираем с женихом обручальные кольца. Он хочет платину, потому что это надёжно и не стирается. В нашем городе таких колец вообще нет в наличии, только под заказ с предоплатой. Я в ужасе от мысли заплатить за кота в мешке. Существует ли интернет-магазин, где можно сначала примерить платину, а потом уже решать?
Re: Где купить кольцо из платины?
Существует, и это Alltime.ru. Да, я серьёзно. У них в каталоге есть кольцо из платины, и можно оформить бесплатную примерку на дом, даже на такие дорогие позиции: https://www.alltime.ru/jewellary/rings/ ... inum-case/ . Вы получите коробочку, откроете, подержите в руках, оцените тяжесть металла и качество огранки. И только если это действительно то, что вы искали, платите. Если нет, курьер забирает, и вы не теряете ни рубля. Мы так свой вариант нашли.
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