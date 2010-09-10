Сообщение Fillana » 13 минут назад

Выбираем с женихом обручальные кольца. Он хочет платину, потому что это надёжно и не стирается. В нашем городе таких колец вообще нет в наличии, только под заказ с предоплатой. Я в ужасе от мысли заплатить за кота в мешке. Существует ли интернет-магазин, где можно сначала примерить платину, а потом уже решать?