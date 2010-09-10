Качественный пылесос Дайсон
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Качественный пылесос Дайсон
Ищете универсальный пылесос для сухой и влажной уборки? Рассмотрите модель пылесос Dyson V16 Submarine в Ростове - надёжное решение для поддержания чистоты. Устройство работает до 70 минут без подзарядки, оснащено ёмким пылесборником на 1,35 л и мощным мотором. Фильтр задерживает частицы размером до 0,1 микрона - воздух в помещении становится заметно чище. Компактные габариты и вес 3,5 кг обеспечивают манёвренность, а продуманная эргономика упрощает использование.
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