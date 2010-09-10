Сообщение klonik » Сегодня, 21:11

У нас двое детей — 8 и 13 лет. Хочется отдать их на курсы программирования, но чтобы занимались вместе или хотя бы в одном центре. Везде группы по возрастам, вдруг младший не потянет? Или старшему будет скучно с малышнёй. Есть ли программы, где могут учиться дети с большой разницей в возрасте?