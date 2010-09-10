Курсы программирования для детей
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Курсы программирования для детей
У нас двое детей — 8 и 13 лет. Хочется отдать их на курсы программирования, но чтобы занимались вместе или хотя бы в одном центре. Везде группы по возрастам, вдруг младший не потянет? Или старшему будет скучно с малышнёй. Есть ли программы, где могут учиться дети с большой разницей в возрасте?
Re: Курсы программирования для детей
Точно такая же история, у детей разница в шесть лет и никакой возможности возить каждого в его время. Нашли у Кибермакс курсы программирования для детей, там они по группам, но в одно время. И преподаватели учитывают возраст и скорость восприятия. В итоге у младшего сейчас курс на Scratch, где всё в картинках и блоках, у старшего Python и веб-разработка. Оба довольны и мне по два раза не кататься с ними.
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