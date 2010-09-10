Курсы программирования для детей

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3278
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Курсы программирования для детей

Сообщение klonik » Сегодня, 21:11

У нас двое детей — 8 и 13 лет. Хочется отдать их на курсы программирования, но чтобы занимались вместе или хотя бы в одном центре. Везде группы по возрастам, вдруг младший не потянет? Или старшему будет скучно с малышнёй. Есть ли программы, где могут учиться дети с большой разницей в возрасте?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3274
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Курсы программирования для детей

Сообщение zevc » Сегодня, 21:41

Точно такая же история, у детей разница в шесть лет и никакой возможности возить каждого в его время. Нашли у Кибермакс курсы программирования для детей, там они по группам, но в одно время. И преподаватели учитывают возраст и скорость восприятия. В итоге у младшего сейчас курс на Scratch, где всё в картинках и блоках, у старшего Python и веб-разработка. Оба довольны и мне по два раза не кататься с ними.
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