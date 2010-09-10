Сообщение zevc » Вчера, 18:56

В небольшом ЦОДе начали подводить старые аккумуляторы во внешнем ИБП, который кормит серверный шкаф. Уже есть жалобы от дежурных на запах, пришло время замены. Нужны максимально надёжные необслуживаемые батареи на 12 вольт, чтобы оставить в покое и забыть о подгоревшей проводке. Кто может посоветовать надежный вариант?