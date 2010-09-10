Аккумуляторы
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Аккумуляторы
В небольшом ЦОДе начали подводить старые аккумуляторы во внешнем ИБП, который кормит серверный шкаф. Уже есть жалобы от дежурных на запах, пришло время замены. Нужны максимально надёжные необслуживаемые батареи на 12 вольт, чтобы оставить в покое и забыть о подгоревшей проводке. Кто может посоветовать надежный вариант?
Re: Аккумуляторы
Смотрите в сторону гелевых, нам, например, оказалось достаточным купить акб серии FT — это как раз фронт-терминальные батареи для ИБП и телекоммуникаций. Они абсолютно герметичны, не требуют долива электролита и имеют срок службы до 12 лет. Те же GEL FT-200 (200 А·ч) с фронтальным подключением — удобно обслуживать в тесном ряду.
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