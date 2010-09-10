Сообщение zevc » Вчера, 19:08

На даче выгребная яма работает лет 15, бетонные кольца. Раньше хватало откачки раз в два года, а сейчас после откачки через месяц снова полная и вода уходит очень медленно. Соседи говорят, что заилились дренажные отверстия, типа у них такое было. Как это чистить? Они химию лили, мне не хочется.