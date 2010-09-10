Дренаж канализации
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Дренаж канализации
На даче выгребная яма работает лет 15, бетонные кольца. Раньше хватало откачки раз в два года, а сейчас после откачки через месяц снова полная и вода уходит очень медленно. Соседи говорят, что заилились дренажные отверстия, типа у них такое было. Как это чистить? Они химию лили, мне не хочется.
Re: Дренаж канализации
Если яма заилилась, простая откачка не поможет — нужна гидродинамическая промывка стенок и дна. Химия, кстати, может и не помочь, плюс есть риск, что она навредит окружающей среде. Ищите мастера через «Ростпромканал» https://moscow.avariyka-service-kanaliz ... aczii.html , у них есть два основных подхода: чистка с погружением человека (для сильно запущенных ям объёмом до определённых кубов) и без погружения — для септиков, где достаточно мощной промывки оборудованием. После такой обработки яма работает как новая, проверено.
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