Сообщение klonik » Сегодня, 20:00

Перегоняем машину из Германии в Россию, сейчас она на немецких номерах, документы все в порядке. В понедельник уже пересекаем границу и только сейчас узнали, что обязательно должна быть отечественная страховка. Как быстро и без лишней беготни оформить ОСАГО на иностранный автомобиль?