Страховка иностранной машины
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Страховка иностранной машины
Перегоняем машину из Германии в Россию, сейчас она на немецких номерах, документы все в порядке. В понедельник уже пересекаем границу и только сейчас узнали, что обязательно должна быть отечественная страховка. Как быстро и без лишней беготни оформить ОСАГО на иностранный автомобиль?
Re: Страховка иностранной машины
Мы оформляли через «Микс Полис» https://mikspolis.ru/osago/inostrannoe-avto , максимально простое решение. Там просто отправили фото немецкого СТС, заграничного паспорта и прав в мессенджер — и буквально через 30 минут нам прислали на выбор цены сразу из 10 страховых. Выбрали самый выгодный вариант с возможностью восстановить наш КБМ, чтобы было дешевле. Учтите, что полис электронный – нужен будет бумажный, сами распечатаете.
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