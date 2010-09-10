Шланги для ассенизаторских машин

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Шланги для ассенизаторских машин

Сообщение Companion » Сегодня, 07:08

Нашему спецавтохозяйству требуется приобрести шланги для ассенизаторских машин. Текущие шланги уже изношены и требуют постоянного ремонта. Где найти новые, надёжные шланги?
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Шланги для ассенизаторских машин

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 07:37

Использование повреждённого ассенизаторского шланга может вызвать множество неприятностей. Поэтому лучше заранее позаботиться о его замене. Рекомендую обратить внимание на продукцию компании Русбелт https://rusbelt.ru/. Эта компания предлагает только высококачественные изделия, что гарантирует отсутствие проблем в будущем.
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