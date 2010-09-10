Автоматизация закупок
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Автоматизация закупок
Скажите, а какие сейчас есть сервисы, программы для автоматизации закупок, поиска, квалификации поставщиков и проведения тендеров среди контрагентов? Нужно нам оптимизировать закупочные процессы, а как лучше это сделать и что использовать не знаем. Если вы разбираетесь в этом, подскажите?
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