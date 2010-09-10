Автоматизация закупок

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3221
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Автоматизация закупок

Сообщение zevc » Вчера, 12:58

Скажите, а какие сейчас есть сервисы, программы для автоматизации закупок, поиска, квалификации поставщиков и проведения тендеров среди контрагентов? Нужно нам оптимизировать закупочные процессы, а как лучше это сделать и что использовать не знаем. Если вы разбираетесь в этом, подскажите?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3224
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Автоматизация закупок

Сообщение klonik » Вчера, 13:52

Я вам могу порекомендовать вот эту электронную коммерческую торговую площадку https://bidzaar.com/ , автоматизация закупок помогает не только найти поставщиков, но и заключать контракты. Автоматизации закупок предоставляют только преимущества, в снижение затрат на закупки, повышения конкуренции среди поставщиков, оптимизации логистических расходов, предотвращения переплат и нецелевых расходов. Как правило, от применения автоматизации производится рост дохода компании благодаря более эффективному управлению ресурсами. Если вы хотите более подробно узнать про автоматизацию, советую перейти вам по ссылке. Электронная торговая площадка предлагает максимально удобные и выгодные условия для ведения бизнеса. На самом деле сейчас без автоматизации сложно все контролировать, поэтому многие бизнесмены и используют подобные электронные площадки.
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