Повысить квалификацию в возрасте
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Повысить квалификацию в возрасте
Можно ли человеку в возрасте квалификацию? Отец нуждается, а где это сделать - понятия не имеем.
Re: Повысить квалификацию в возрасте
Вообще-то, повышать квалификацию надо всегда. Жизнь меняется быстро, и старые знания уже не катят. Папа может пройти эти курсы повышения квалификации по своей специальности. Возраст тут не важен - учат всех.
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