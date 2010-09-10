Повысить квалификацию в возрасте

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Повысить квалификацию в возрасте

Сообщение Roofdier » 58 минут назад

Можно ли человеку в возрасте квалификацию? Отец нуждается, а где это сделать - понятия не имеем.
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Повысить квалификацию в возрасте

Сообщение Володя9 » 37 минут назад

Вообще-то, повышать квалификацию надо всегда. Жизнь меняется быстро, и старые знания уже не катят. Папа может пройти эти курсы повышения квалификации по своей специальности. Возраст тут не важен - учат всех.
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