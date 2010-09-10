Экскурсии в Волгоградской области

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3228
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Экскурсии в Волгоградской области

Сообщение klonik » Сегодня, 13:38

Подскажите, куда можно съездить на экскурсию? Чтобы было недорого и интересно? Будем у друзей в Волгограде, может, есть у них там что-то посмотреть? А если нет, то порекомендуйте что можно посетить недалеко от Волгограда тогда? Отпуск и не хочется мне сидеть дома, хочется культурно отдохнуть.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3225
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Экскурсии в Волгоградской области

Сообщение zevc » Сегодня, 19:55

В Волгограде и области предлагается очень много на самом деле экскурсий и развлекательных программ. Там есть что посмотреть, думаю вы сможете для себя найти подходящую экскурсию. Мне вот больше всего понравилась экскурсия Волгоградская область. Она по крайней мере предлагает экскурсии с грамотными гидами, комфортное проживание в гостинице и трансфер из любой точки Волгограда. Стоимость не очень высокая, но лучше всего удобнее брать экскурсию с друзьями или семьей. Потому что так выйдет гораздо экономичнее. А так, мне очень понравилось, мы с семьей и друзьями были. Очень ведь много героев есть из этого города и самое главное у каждого из героев своя история, связанная с городом-Героем. Есть даже специальные сайты, которые предлагают взять экскурсию очень удобно, можно узнать, что удастся посмотреть на экскурсии.
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