Сообщение klonik » Сегодня, 13:38

Подскажите, куда можно съездить на экскурсию? Чтобы было недорого и интересно? Будем у друзей в Волгограде, может, есть у них там что-то посмотреть? А если нет, то порекомендуйте что можно посетить недалеко от Волгограда тогда? Отпуск и не хочется мне сидеть дома, хочется культурно отдохнуть.