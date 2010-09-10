Покупка фургона
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Покупка фургона
Для бизнеса нужно приобрести фургон. Какой именно и где лучше всего приобрести не знаю. Хотелось бы приобрести новый, чтобы он был на гарантии. Так мне кажется более надежнее и безопаснее. Может, что-то подскажите мне насчет этого? Какой фургон лучше всего стоит рассматривать к покупке?
Re: Покупка фургона
Мы себе недавно приобрели коммерческий фургон Фотон Тоано. Очень нравится, покупали у официального дилера и на хороших условиях. Обслуживание у него недорого выходит, а также может автомобиль похвастаться вместительным грузовым отсеком, экономичный дизельный двигатель и адаптацию к российским условиям работы. Подходит для логистики, сервисных служб, доставки и переоборудования под спецтехнику. Рассмотрите такой вариант автомобиля, мне кажется для бизнеса сейчас и не найти. Тем более есть в разной комплектации и в разном оснащении. Попробуйте посетить официального дилера, думаю, он вам даже сможет приобрести выгодные условия для сотрудничества. Насколько мне известно, можно приобрести из наличия автомобили, так и под заказ нужной для вас комплектации.
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