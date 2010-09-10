Сообщение klonik » Сегодня, 14:37

Для бизнеса нужно приобрести фургон. Какой именно и где лучше всего приобрести не знаю. Хотелось бы приобрести новый, чтобы он был на гарантии. Так мне кажется более надежнее и безопаснее. Может, что-то подскажите мне насчет этого? Какой фургон лучше всего стоит рассматривать к покупке?