Сообщение klonik » Сегодня, 14:43

Девочки, привет! Решила обновить себе кухню. Сейчас очень много производителей и магазинов, которые предлагают приобрести кухню. Подскажите, где лучше в Волгограде купить кухню? Порекомендуйте мне надежного производителя или магазин. Главное хорошего качества и по стоимости адекватной.