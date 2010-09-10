Разработка сайта
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Разработка сайта
Мне нужно создать интернет-магазин, поэтому ищу разработчика с нуля. Мне очень хочется узнать, насколько затратно будет разработка сайта с нуля? Будет очень круто, если вы вообще мне подскажите в какую компанию или агентство обратиться.
Re: Разработка сайта
Если честно, лучше не экономьте денежные средства на разработке. Нужно обращаться только к опытным и профильным компаниям и сервисам. Когда мне нужно было разработать тоже сайт под интернет-магазин, так я в несколько агентств обращалась. Просто тратила и деньги, и даже время. Нужно мне было сразу обращаться WebForce. Получилось бы все быстро и свой бизнес смогла бы быстрее запустить. Вам тоже можно обратиться к ним за разработкой сайта. Так как предлагают разработку разных типов сайтов, лендинги, корпоративные сайты, порталы, интернет-магазины и многое другое. В своей разработке используют разные платформы. Сайт получился хороший, функциональный и очень удобный не только для меня, но и для пользователей. В общем, если нужно вам разработать сайт советую WebForce.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость